Scomparsa Torregrossa, presa di posizione del priore della Certosa: “Non è qui, troppa leggerezza nelle ipotesi”

Dura presa di posizione del padre priore della Certosa dom Ignazio Iannizzotto in merito alle voci – diffuse da alcune testate giornalistiche – di una presunta presenza nel monastero bruniano di Massimo Torregrossa, direttore della Fondazione “Betania”, sparito il 13 agosto da Catanzaro.

Il priore della Certosa sottolinea di essere “da tempo impegnato con l’autorità di P.S. di segnalare, a norma di legge, ogni ingresso in monastero di ogni nuova persona. Inoltre l’eventuale omissione della segnalazione di una persona scomparsa è un fatto molto grave, che non può essere ipotizzata con tanta leggerezza da un articolo, senza essere considerata una vera e propria calunnia”.

Dom Ignazio Iannizzotto chiede dunque più rispetto per “la vita in clausura” evitando di “costruire ipotesi fantasiose su fatti così gravi e dolorosi, coinvolgendo per di più la Certosa e la vita dei monaci certosini”.