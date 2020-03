Scomparsa di Domenico Romano Carratelli, il ricordo commosso di Giuseppe Mangialavori

“La morte di Domenico Romano Carratelli è un brutta notizia per la Calabria e, in particolare, per la comunità vibonese. Nel corso della sua lunga carriera politica, Carratelli, da fine intellettuale qual era, ha saputo interpretare al meglio i bisogni della sua gente e mettere in campo misure legislative al passo con i tempi e in grado di far crescere l’intero territorio regionale. Alla Calabria mancheranno la sua visione politica e la sua autorevolezza”. Così il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.