Scomparsa del professor Minuto, il cordoglio commosso de La Strada: “Va jiti ca’ paci!”

La Strada esprime, trasmettendo una nota nel pomeriggio, “profondo cordoglio per la scomparsa del professor Domenico Minuto, storico, intellettuale, studioso della Calabria greca e bizantina, riferimento culturale imprescindibile per la nostra comunità. La notizia della perdita del professor Minuto apre un vuoto immenso nei nostri cuori e nella cultura reggina e calabrese”.



Nel corso degli anni Domenico Minuto è stato per La Strada un maestro di pensiero e una guida intellettuale, fin dai nostri primi passi. “Se abbiamo visto lontano, è perché – ricordano con profonda emozione i militanti del Movimento civico reggino – siamo saliti sulle spalle di un gigante”.

Come ha scritto Saverio Pazzano, «la lezione nell’umanità del saggio è la passione per il futuro. In uno degli ultimi incontri, il professor Minuto ha spiegato, commosso, l’importanza della civiltà contadina nel tessuto sociale della nostra città, con un’espressione di saluto che condensava un sapere profondo e antico: “Va jiti ca’ paci!”».

E così vogliamo salutarlo noi: “Va jiti ca’ paci, professore!”.

E grazie, per sempre”.