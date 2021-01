Scomparsa Cosmo Tassone, il ricordo del Psi: “Politico preparato ed innamorato di questa terra”

La Federazione provinciale del Partito socialista italiano, guidata da Gian Maria Lebrino esprime commosse condoglianze alla famiglia del sindaco di Brognaturo, Cosmo Tassone e alla cittadinanza tutta.

Per il Psi si tratta di “un duro colpo per il borgo vibonese”. “Tassone – viene spiegato – è figlio della storia socialista, per questa bandiera e con i nostri ideali ha per decenni portato avanti battaglie di eguaglianza e civiltà per l’intero territorio vibonese. Uomo e politico intransigente, mancherà alla sua gente. I giovani del luogo ne seguano l’esempio. Vi è ancora bisogno di politici presenti, preparati e innamorati della nostra terra, come lo è stato Tassone”.