Scomparsa Cosimo Zaffino, si allarga il perimetro delle ricerche: fra pessimismo e speranza

Le ricerche dei Carabinieri non hanno conosciuto sosta, ma finora non c’è nessuna traccia di Cosimo Zaffino, il 40enne di Serra San Bruno scomparso, nonostante nella notte fosse rientrato a casa (23.30 circa).

Il letto vuoto a casa ed il mesto messaggio d’affetto alla famiglia lasciano prefigurare uno scenario poco tranquillizzante, anche se, secondo gli inquirenti, oltre a dati negativi, ci sono segnali di speranza. Per esempio, qualche post su Facebook in cui manifesta tutto il suo bene per la madre e per il suo bambino. “Un figlio ti cambia la vita in meglio, – ha scritto così circa un anno fa, ricondividendo il post martedì, Cosimo Zaffino – ti fa diventare una persona migliore, ti fa innamorare come mai nella tua vita, ti trascina nella sua immensa tenerezza e ti fa tornare bambino. Un figlio ti cambia, ti rende più forte, ti rende invincibile anche quando tutti intorno ti vogliono far sentire sconfitto. Un figlio è quanto di meglio ci possa capitare”.

I militari, che hanno effettuato una serie di accertamenti anche per verificare possibili partenze, si sono serviti di un elicottero senza però trovare il giovane. Hanno allargato il perimetro delle ricerche setacciando, dopo il centro urbano, campagne e boschi. Ma niente, Cosimo non si trova. I familiari, che continuano a ragionare, a cercare, a sperare, aspettano notizie. Aspettano che Cosimo torni a varcare la porta di casa.