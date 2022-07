Scommesse Italia nello Sci Alpino: Cose generali da ricordare

Per certi versi, lo sci alpino è paradossale. Perché? Perché centinaia di migliaia di persone scivolano ogni anno. Ma le competizioni professionistiche sono seguite da un numero molto inferiore di persone. Quindi, questa disciplina è se non ai margini dei siti web di scommesse italia, certamente non ai primi posti. Anche nel parco invernale. Ma questo non significa che sia impossibile scommettere sullo sci e vincere.

Gli elementi essenziali dello sport

Lo sci alpino è la discesa da pendii innevati su sci speciali. Questa disciplina è maggiormente sviluppata in Austria, Italia, Francia, Svizzera, Stati Uniti e Germania. La patria dello sci alpino sono le Alpi.

Lo sci alpino è stato per migliaia di anni una parte essenziale degli spostamenti delle persone nei Paesi freddi. La nascita dello sci alpino moderno risale spesso agli anni Cinquanta dell’Ottocento e, alla fine del XIX secolo, lo sci si è trasformato da mezzo di trasporto a sport agonistico e ricreativo. La prima gara di sci alpino non si svolse però sulle Alpi, ma a Oslo, in Norvegia, nel 1868. Ai Giochi olimpici invernali è stato presentato nel 1936.

Il programma olimpico comprende le seguenti discipline sciistiche:

In discesa;

Supergiant;

Slalom gigante;

Slalom;

Combinazione di sci;

Parallelo;

Competizioni a squadre.

Ogni due anni (anni dispari) si tengono i Campionati mondiali di sci alpino. Ogni anno si disputano anche diverse decine di tappe della Coppa del Mondo (le tappe si svolgono solitamente in stazioni sciistiche in Europa e Nord America).

Le sfumature dello sci alpino e i consigli per le scommesse

Gli atleti stessi considerano la Coppa del Mondo e il torneo olimpico come le competizioni principali. Per questo motivo, gli sciatori di punta spesso risparmiano le loro energie per le tappe di Coppa del Mondo, immediatamente precedenti la partenza principale.

D’altra parte, le fasi della Coppa del Mondo sono più facili da scommettere. Se si vuole avere successo nelle scommesse italia, è meglio saltare le prime due o tre partire per determinare la forma attuale dei favoriti della competizione. Alcune tappe possono essere annullate (i motivi principali sono valanghe o disgeli imprevisti). Dopo queste pause, i migliori sciatori di solito ottengono risultati migliori del solito.

Alcuni atleti si comportano bene in più discipline contemporaneamente. Ma ogni disciplina ha i suoi preferiti. Ecco perché, ad esempio, nello slalom si deve tenere conto di una valutazione e nel super-G di un’altra.

In questo sport, i partecipanti spesso competono non solo per i premi, ma anche per la vittoria sui propri connazionali. Anche l’atleta più bravo può ottenere un risultato eccellente, conoscendo già i secondi finali del suo connazionale. Un altro motivo è la rivalità di lunga data tra i due “sciatori volanti”, quando ognuno vuole superare l’altro, indipendentemente dal posto in classifica generale.

Lo slalom e lo slalom gigante si differenziano per il fatto che i concorrenti effettuano due discese ciascuno e il risultato è determinato dal tempo totale. Nello slalom, il caso influisce meno sul risultato rispetto alla discesa libera, dove non c’è margine di errore.

È meglio provare scommesse italia sui vincitori degli atleti che hanno mostrato risultati costanti nel corso della stagione. Lo sci è una combinazione di forza fisica, buona tecnica e coordinazione, tutti elementi che vanno considerati quando si analizzano le partenze precedenti. Considerate anche gli infortuni dei giocatori. Anche se un favorito si è ripreso da un infortunio, non raggiungerà immediatamente la sua forma migliore.

Poiché le competizioni sono relativamente poche, dovreste considerare le scommesse sullo sci alpino come un mercato aggiuntivo nelle vostre scommesse italia. Ma come per altri sport, conoscere i punti di forza e di debolezza dei propri atleti è un ottimo modo per vincere.