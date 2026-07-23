Scirubetta 2026: dopo i 100.000 visitatori dell’ultima edizione, Reggio Calabria si prepara al festival del gelato artigianale più internazionale di sempre

Dopo un’edizione 2025 da record, con oltre 100.000 presenze e gelatieri provenienti da sette Paesi del mondo, Reggio Calabria si prepara a vivere un nuovo capitolo di Scirubetta, il Festival del Gelato Artigianale che dal 12 al 15 settembre tornerà sul Lungomare Falcomatà con un format ancora più ricco, internazionale e spettacolare.

L’edizione 2026, la quinta, vedrà la partecipazione di 34 maestri gelatieri internazionali, dall’Europa al Giappone, dagli Stati Uniti fino alle eccellenze italiane, pronti a presentare creazioni esclusive pensate appositamente per il festival. Un parterre che conferma la crescita di un evento ormai atteso non solo dagli addetti ai lavori, ma anche da cittadini, turisti e curiosi, che in quei quattro giorni consumeranno letteralmente chilogrammi di gelato artigianale, trasformando il lungomare in un villaggio del gusto.Il successo della scorsa edizione ha lasciato un segno profondo. Nel 2025, Scirubetta ha ospitato gelatieri da tutto il mondo, con gusti sorprendenti e una competizione che ha visto trionfare due fratelli siciliani su 34 partecipanti. Il festival ha attirato critici e giornalisti di primo piano: da Edoardo Raspelli a Luciano Pignataro, da Bruno Gambacorta a Fabrizio Carrera, fino alle troupe di Studio Aperto, La7, Tg5, Radio Capital, e persino collegamenti con radio di New York e dell’Australia. Un’eco mediatica che ha consacrato Scirubetta come uno degli appuntamenti più seguiti del settore. Accanto alle degustazioni, nel 2025 hanno brillato anche gli spettacoli, le sculture di ghiaccio, i talk culturali al Museo Nazionale, i momenti di formazione internazionale e le performance artistiche. Un mix che ha reso il festival un’esperienza totale, capace di unire gastronomia, cultura, spettacolo e solidarietà.Per il 2026, gli organizzatori parlano di un fermento senza precedenti. Sono attese televisioni, redazioni specializzate e giornalisti da tutta Italia, pronti a raccontare un’edizione che segna un nuovo salto di qualità. A rendere ancora più vivace il festival sarà anche il nuovo logo, più colorato e dinamico, pensato per rappresentare l’energia di un evento che cresce e si rinnova.«Scirubetta è diventata un riferimento per il settore e un orgoglio per il territorio», afferma il presidente Conpait, Angelo Musolino. «Il boom della scorsa edizione ha superato ogni aspettativa. Abbiamo dimostrato che quando si lavora insieme, con visione e cuore, si possono realizzare eventi che lasciano il segno. Nel 2026 avremo una presenza internazionale senza precedenti: Reggio Calabria sarà davvero la capitale mondiale del gelato».Il Lungomare Falcomatà si prepara dunque ad accogliere un pubblico vasto e curioso, mentre Scirubetta conferma la sua natura di festival internazionale che non celebra solo un prodotto, ma costruisce una comunità di professionisti, appassionati e innovatori. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a crescere, sorprendere e raccontare una Calabria che innova, accoglie e conquista.