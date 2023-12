Scioglimento del Consiglio comunale di Capistrano, l’ex Amministrazione Martino presenta ricorso al Tar

Nei giorni scorsi è stato notificato il ricorso avverso il decreto di scioglimento degli organi elettivi del Comune di Capistrano. Gli ex amministratori avevano conferito l’incarico legale all’avvocato Oreste Morcavallo del Foro di Cosenza con studio anche in Roma. Noto amministrativista, conoscitore eccellente della materia, Oreste Morcavallo rappresenta una colonna portante del diritto amministrativo nel Paese. La figura del legale è, infatti, censita tra le migliori in Italia in materia e competenza. L’Amministrazione comunale già guidata dal sindaco Marco Martino ha deciso di puntare su un uomo di grande caratura professionale. L’avvocato cercherà di smontare, nella stesura, le tesi sostenute nella relazione della Prefettura di Vibo Valentia e del Ministero dell’Interno attraverso una corposa mole documentale probatoria a difesa dell’operato della stessa. Si attende ora l’esito del ricorso con la speranza dell’ex primo cittadino di tornare in sella. Il ricorso è stato notificato ieri. Intanto, si è insediata e sta cominciando ad operare la Commissione di accesso che traghetterà l’Ente fino alle prossime elezioni. A meno di ribaltoni derivanti dal ricorso presentato.