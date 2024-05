Sciame sismico nel Crotonese: aumenta la preoccupazione

Decine di scosse di terremoto stanno generando crescente preoccupazione nel Crotonese. La più rilevante è stata registrata dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo le 19:30 ed ha avuto come epicentro Cirò (magnitudo 4.0, profondità 23.2 km). La Sala operativa regionale della Protezione civile è in contatto con i Comuni interessati. Al momento non si hanno notizie di danni alle persone.