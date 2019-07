Scia di sangue sulle strade calabresi: muore un motociclista

Una persona è deceduta nello scontro che ha coinvolto un’automobile ed una potente moto.

La vittima stava guidando il mezzo a due ruote tranciatosi in due nello schianto. Il dramma è accaduto nelle prime ore pomeridiane lungo la Strada Statale 107 Silana Crotonese, nella Galleria Crocetta, a Paola, in provincia di Cosenza. Gli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul luogo stanno compiendo i rilievi del caso, mentre nulla hanno potuto i sanitari del 118 accorsi anche a bordo di un’eliambulanza per salvare la vita al ragazzo del quale al momento non è stata resa nota l’identità. La circolazione viaria, nel tratto interessato dal sinistro, è interrotta