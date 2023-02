Schianto tra due veicoli sulla Statale 18: morto un ristoratore di 24 anni

Un ristoratore di 24 anni, Amedeo Marino, è morto verso di oggi, domenica, in un incidente stradale avvenuto in località La Bruca, a Scalea, sulla Statale 18, nel Cosentino.

Il giovane, nato a Papasidero, gestiva un locale a Cirella di Diamante, sul mar Tirreno. Tremendo lo scontro tra una Smart a bordo della quale si trovava la vittima in compagnia di D.O., un amico di 20 anni che nell’impatto ha riportato ferite, ed un secondo veicolo che, condotto da A.S., ventenne, procedeva in direzione opposta. Vani i soccorsi prestati dai soccorritori del 118. I Carabinieri giunti sul luogo dello schianto hanno eseguito gli accertamenti utili ai fini della ricostruzione del sinistro.