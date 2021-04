Schianto tra automobile e camion: un morto e un ferito

E’ di una persona morta ed una ferita il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto un’automobile ed un autoarticolato. Il tratto interessato dall’impatto, la statale 106 Radd Jonica, nel comune di Cassano allo Ionio, in direzione Taranto, all’altezza del km 27,500, è temporaneamente chiuso al transito.

Sulle cause del sinistro avvenuto in provincia di Cosenza sono in corso accertamenti. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura dell’area nel più breve tempo possibile.