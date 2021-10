Schianto frontale Smart-tir in Calabria: morto un giovane di 24 anni

Un 24enne di Crotone, Jonathan Porto, è morto a causa nell’impatto frontale tra una Smart, condotta dalla vittima, ed un tir. Lo schianto si è verificato a Santa Severina, a breve distanza dal bivio che conduce a Cotronei, lungo la Strada Statale 107 Silana Crotonese.

Il mezzo pesante, in seguito all’urto violento, ha pesantemente danneggiato il guardrail terminando la sua corsa all’esterno della sede stradale. Per l’uomo alla guida dell’autoarticolato è stato necessario il trasporto in ospedale a causa delle ferite riportate. Il luogo del sinistro è stato raggiunto dai soccorritori del 118 e dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Croton occupatisi di recuperare il corpo senza vita del giovane e di mettere al riparo la zona ed i due veicoli. Nella zona interessata è stata interdetta la viabilità. Il Pubblico Ministero di turno ed i poliziotti della Stradale hanno dato avvio alle indagini che ricostruiranno nel dettaglio il sinistro.