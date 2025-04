Schiaffi, calci e pugni a due operatori ecologici: identificato l’aggressore

È stato identificato e denunciato dai Carabinieri l’uomo ritenuto responsabile della violenta aggressione avvenuta nella mattinata di Pasqua ai danni di due operatori ecologici, intenti a svolgere il proprio servizio nella località Tonnara del Comune di Palmi.



Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, i due netturbini, incaricati della raccolta differenziata, erano impegnati nella raccolta di rifiuti ingombranti quando un uomo, con in mano due sacchi neri contenenti presumibilmente rifiuti indifferenziati, si sarebbe avvicinato pretendendo che fossero ritirati. Al rifiuto degli operatori, che stavano seguendo le direttive previste dal servizio comunale, l’uomo avrebbe reagito in modo spropositato, colpendoli con schiaffi e spintoni. Una volta a terra, uno dei due sarebbe stato ulteriormente aggredito con calci, pugni e persino con oggetti trovati sul posto, tra cui una padella.

Decisivo, per evitare conseguenze peggiori, è stato l’intervento di alcuni presenti che sono riusciti a bloccare l’aggressore. Subito dopo l’episodio, i Carabinieri si sono messi all’opera per raccogliere testimonianze e indizi, stringendo rapidamente il cerchio attorno a un uomo residente nella zona. Al termine degli accertamenti, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.