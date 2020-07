Schiacciato dal trattore: muore un 50enne nel Vibonese

Ha perso la vita a causa del mezzo che stava utilizzando per lavorare. È morto così un agricoltore di Rombiolo, schiacciato dal trattore di cui si stava servendo. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente: sembrerebbe che una ruota si passata sul suo corpo. Inutile, purtroppo, l’arrivo dei sanitari del 118, così come la chiamata per l’elisoccorso: per il 50enne non c’è stato nulla da fare.