Schiacciato da un rullo usato per stendere l’asfalto: gravi ferite per un operaio

È stato schiacciato da un rullo usato per stendere il bitume mentre cercava di scaricare lo stesso da un automezzo. Ennesimo incidente sul lavoro in terra calabrese, stavolta in località Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto.

Il rullo doveva essere adoperato per stendere l’asfalto, ma qualcosa è andato storto nelle operazioni di scarico e un operaio ha riportato gravi ferite. Portato inizialmente all’ospedale di Crotone, l’uomo è stato successivamente trasferito in eliambulanza nella città capoluogo di regione. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i Carabinieri per i dovuti accertamenti.