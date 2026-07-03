Scaturchio se ne va da Forza Italia: “Gestione politica che penalizza le aree interne e le province più piccole”

Il sindaco di Dasà e componente del Coordinamento provinciale di Forza Italia, Raffaele Scaturchio, ha annunciato “l’irrevocabile decisione di rassegnare le dimissioni dal partito”. La scelta nasce da “una valutazione politica lucida e responsabile, maturata alla luce di un progressivo scollamento tra l’azione politica regionale di Forza Italia — forza di governo della Regione Calabria — e le esigenze reali dei territori periferici e delle comunità locali che quotidianamente amministriamo”.

“In questi anni – spiega il primo cittadino – ho più volte rappresentato, nelle sedi opportune, la necessità di un riequilibrio delle politiche regionali, evidenziando come l’attuale impostazione continui a privilegiare le aree metropolitane e le grandi province, in particolare Cosenza e Reggio Calabria, lasciando ai margini le province più piccole e i comuni delle aree interne, che restano esclusi dai principali processi decisionali e da una distribuzione equa delle risorse”.

In particolare, Scaturchio non condivide “una gestione politica che, nei fatti, non garantisce pari attenzione istituzionale all’intero territorio calabrese e che non ha saputo costruire una visione realmente inclusiva dello sviluppo regionale” e ritiene che “il ruolo di una forza di governo debba essere quello di assicurare coesione territoriale, ascolto delle autonomie locali e pari opportunità di crescita, principi che oggi non riscontro più nell’azione del partito a livello regionale”. Scaturchio puntualizza che la propria “è una decisione di coerenza e rispetto verso la comunità che rappresento, prima ancora che una scelta politica. Continuerò – prosegue – a svolgere il mandato di sindaco con indipendenza e responsabilità, mantenendo come unico riferimento l’interesse pubblico, la tutela dei servizi essenziali e la difesa delle istanze del territorio”. Infine, ringrazia “i militanti, gli amministratori, i dirigenti l’onorevole Giuseppe Mangialavori ed il coordinatore Michele Comito con cui ho condiviso un percorso politico importante e di crescita, certo che il confronto franco e la chiarezza delle posizioni rappresentino il fondamento della credibilità delle istituzioni”. Scaturchio si è inoltre dimesso da presidente della Commissione tematica “Agricoltura, caccia e pesca, sovranità alimentare” di Anci.