Scaturchio contrario all’ospedale da campo a Vibo: “Sul territorio ci sono strutture che potrebbero ospitare Reparti Covid”

“Trovo assurda l’idea di posizionare un ospedale da campo su un’area di circa 2.000 mq a Vibo Valentia”. Il vicepresidente della Conferenza dei sindaci Raffaele Scaturchio prende posizione rispetto alla notizia fornita dal presidente facente funzioni Nino Spirlì riguardo all’accoglimento della richiesta della Regione da parte del capo del Dipartimento di Protezione civile, Angelo Borrelli, relativa all’ubicazione a Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Locri di 4 ospedali da campo da adibire all’assistenza dei pazienti affetti da Covid-19.

“Nella nostra provincia – sostiene in particolare Scaturchio – abbiamo 5 strutture ospedaliere, la maggior parte di esse è inutilizzata o scarsamente utilizzata. Proponiamo che in uno di essi si realizzi un punto di ricovero per pazienti Covid-19 al fine di evitare la chiusura o la limitazione delle prestazioni dei reparti di cura ospedaliera con grave danno agli ammalati affetti da patologie diverse. Ciò oltre all’istituzione del cosiddetto ‘Albergo Covid-19’, dove poter garantire l’isolamento fiduciario assistito ai soggetti positivi non gravi, che non necessitano delle cure ospedaliere primarie e che non hanno la possibilità di un isolamento domiciliare al fine di limitare i contagi tra i congiunti”.

Scaturchio è contrario anche perchè “ancora una volta da parte della Regione Calabria e del Governo viene calpestata la figura dei sindaci. Gli stessi, giovedì scorso – sottolinea – avevano presentato un documento di 7 pagine sottoscritto da tutti e 50 i sindaci della provincia di Vibo Valentia con delle indicazioni nel campo sanitario ed indirizzando al commissario dell’Asp, al prefetto Francesco Zito, al presidente facente funzioni della Regione Calabria ed al presidente vicario dell’Anci”.