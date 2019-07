Hanno prelevato gioielli da una cassaforte di un’appartamento di Brivadi di Ricadi e, favoriti dalle tenebre, si sono dati alla fuga.

Brutta sorpresa per una famiglia al rientro in casa, “setacciata” da ladri in cerca di oro, che hanno aperto qualsiasi cassetto in grado di contenere oggetti di valore. Il bottino sarebbe cospicuo. Per la fuga, i ladri si sono serviti di un’apertura ricavata in una siepe spinosa. Sulla vicenda, indagano ora i Carabinieri.