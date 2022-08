Sbanda con l’auto e finisce in un torrente: morto un giovane

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Lamezia Terme è impegnata in via Salvatore Raffaele, nel comune di Lamezia Terme, per un incidente stradale. In particolare, una Opel Corsa, per cause in corso di accertamento, è uscita dalla sede stradale andando a finire in un torrente, ribaltandosi. Deceduto il giovane conducente.

In supporto alle operazioni di soccorso è giunta sul posto un’autogru del Comando di Cosenza per sollevare la vettura e permettere ai Vigili del Fuoco di estrarre la salma incastrata tra le lamiere.

Sul posto la Polizia di Stato e la Polizia locale per gli adempimenti di competenza. Il personale sanitario del Suem118 ha potuto solo constatare il decesso.