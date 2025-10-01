Sarica (Lega) riceve il sottosegretario Morelli: “Il Ponte cambierà volto all’Italia”

Nella tarda mattinata di oggi, presso il ristorante e wine bar Chapeau di via San Paolo, si è svolto un incontro promosso dal candidato della Lega al Consiglio Regionale della Calabria, Francesco Sarica, insieme al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli.



L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi professionisti e giovani reggini. L’appuntamento si è configurato come un momento di confronto su prospettive di sviluppo, infrastrutture e opportunità per le nuove generazioni, in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre.

Nel suo intervento, Francesco Sarica ha puntato su una tematica ben precisa:

«Speriamo che i nostri giovani possano rimanere qui, studiare qui e lavorare qui. La Lega ci darà una grossa mano, se il 5 e 6 ottobre usciremo vittoriosi. La Calabria sta sostenendo il progetto di Matteo Salvini e Claudio Durigon».

Il sottosegretario Alessandro Morelli ha invece posto l’accento sulle grandi opere infrastrutturali e, in particolare, sul Ponte sullo Stretto:

«Sono sempre stato favorevole al Ponte sullo Stretto, ed ho invitato a non essere provinciali. Se non lo realizzassimo, saremmo dei pazzi. Parliamo di circa 40 miliardi di euro in investimenti complessivi tra Calabria e Sicilia: 19 miliardi per la 106 jonica e l’Alta Velocità ferroviaria verso Reggio, 21 miliardi per ferrovie ed autostrade in Sicilia. I 3,3 km che separano la Sicilia dalla Calabria, in termini tecnici, si definiscono una rottura di carico. Per le merci, comporta 3 o 4 ore di ritardo per l’attraversamento. Il Ponte sullo Stretto cambia il volto dell’Italia e dell’Europa nei prossimi anni. In maniera visionaria, stiamo realizzando un’opera che mette Calabria e Sicilia al centro del Mediterraneo e dei trasporti logistici europei».

L’incontro si è concluso con un confronto aperto con i presenti, confermando l’impegno della Lega a portare avanti un progetto politico orientato alla crescita, all’occupazione giovanile e alle grandi infrastrutture strategiche.