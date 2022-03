Sarah Yacoubi eletta referente per la Calabria per l’associazione “Diritti e libertà privacy”

La Privacy consultant, già docente di Anticorruzione presso l’Università Unipegaso e segretario nazionale Fsi, Sarah Yacoubi è stata eletta referente per la Calabria per l’associazione “Diritti e libertà privacy”.

L’associazione si propone di rappresentare e tutelare a livello nazionale ed internazionale “gli interessi culturali, sociali ed economici dei suoi associati e delle organizzazioni a loro afferenti, siano essi figure interne che esterne delle medesime organizzazioni, che contribuiscono alla tutela dei diritti e libertà delle persone con particolare riguardo al trattamento dei dati personali”.

I principali destinatari cui si rivolge l’attività sociale non sono solo i cultori della materia, ma tutti i cittadini che sentono il bisogno di una maggiore tutela nell’affrontare una realtà nuova e inesplorata portata dalla rete. L’associazione intende valorizzare altresì le competenze degli operatori del settore e delle organizzazioni a loro afferenti ed in genere tutti coloro che, per ragioni professionali sono chiamati ad applicare la normativa in materia.

A Sarah Yacoubi, che più volte ha offerto contributi volontari qualificati per la nostra testata, vanno gli auguri della redazione de “Il Meridio”.