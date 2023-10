Sarà RTV la televisione ufficiale della Domotek Volley Reggio Calabria

Sarà Reggio TV la televisione ufficiale della Domotek Volley Reggio Calabria. E’ ufficiale, infatti, l’intesa stretta tra il club reggino e l’emittente televisiva visibile sul canale 77. L’importante accordo prevede siano trasmessi integralmente sulla pagina Facebook di Reggio TV i match casalinghi del team partecipante al pirotecnico campionato di Serie B Nazionale 2023/2024, oltre ad interviste e speciali imperdibili che troveranno adeguato spazio nei palinsesti settimanali dell’emittente. Una preziosa opzione ulteriore, dunque, per consentire alla miriade di tifosi del volley ed a chiunque sia appassionato di un modo di fare sport ambizioso e genuino di non perdere un solo incontro che si disputerà nella magica atmosfera del PalaCalafiore, tempio solenne del club reggino che ha il fermo intento di regalare alla città risultati prestigiosi e, più in generale, una visione in grado di coniugare disciplina e spettacolo, etica e gioco.

Il patto rappresenta, peraltro, la conferma, l’ennesima, di quanto Reggio TV sia attivamente interessata a promuovere le realtà sportive che nascono e crescono sul territorio: non una idea astratta, ma un percorso concreto che l’emittente televisiva del noto imprenditore Eduardo Lamberti Castronuovo ha intrapreso senza indugi sin dagli albori, conscio di quanto decisivo sia il ruolo sociale, per una sana crescita della collettività, dello sport e dei suoi insegnamenti. Nello specifico, è possibile vedere RTV ovunque nella Penisola, da Nord a Sud: la partnership con arteinvestimenti.it, infatti, permette di fruire dei contenuti televisivi sul canale 133 del digitale terrestre. E’ sufficiente collegare il televisore ad Internet, premere freccia su e scegliere TV regionali-Sud Italia. Il primo appuntamento da non perdere è in programma sabato pomeriggio, a partire dalle 17, per il debutto casalingo della Domotek Volley Reggio Calabria, reduce dal successo conquistato sul campo di Bisignano nella giornata inaugurale del torneo e che affronterà al PalaCalafiore la Paomar Volley Solarino Siracusa.