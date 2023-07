Sarà l’avvocato Marco Tullio Martino il direttore generale della SportSpecialist Volley Reggio Calabria

La SportSpecialist Asd volley Reggio Calabria, fresca di Serie B, ha iniziato, ad ampie falcate, la marcia di avvicinamento alla stagione 2023/2024. Il primo tassello per strutturare la società creatura di Antonio Polimeni artefice della felice intuizione di riportare il volley maschile competitivo in riva allo Stretto, ha la forma della decisione di un immediato consolidamento affidandosi ad un direttore generale da decenni nel mondo dello sport, del quale ha occupato ruoli diversi, e sempre da protagonista appassionato. E’ l’avvocato Marco Tullio Martino.



Noto penalista del Foro di Reggio Calabria, si è ritagliato con competenza e dedizione uno spazio sempre più ampio nel prestigioso mondo popolato dalle toghe, senza, tuttavia, mai rinunciare all’amore smisurato per lo sport, nelle sue molteplici sfaccettature. Per decenni, quelli dedicati al calcio, ha protetto i pali di Pellaro, Bocale, Lazzaro, Locri, fino a toccare la Serie C ad Acireale. Una volta dismessi i guanti da portiere, ha indossato i panni di presidente del Bocale Calcio, in Eccellenza. Parallelamente, si è tolto la soddisfazione, insieme ai colleghi degli avvocati di Reggio Calabria, di conquistare lo scudetto nella stagione 2005/2006 mettendo sotto prima Roma in semifinale e poi Milano in finale. Ha maturato a seguire diverse esperienze anche nel mondo della pallamano e del ciclismo. Da anni ha spostato con ardore e costanza invidiabile la disciplina del triathlon, fino a diventare un “IronMan Bronze” ed atleta internazionale AWA proprio grazie agli importanti successi raggiunti. Ormai da tempo il mondo pallavolistico rappresenta per lui una attrazione irresistibile, al punto da abbracciare con entusiasmo travolgente il progetto SportSpecialist all’interno del quale si è adesso ritagliato un ruolo societario estremamente importante. E’ fissata, intanto, per le 11:30 di martedì, presso Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, la presentazione ufficiale alla città del sodalizio che ha rilevato il titolo sportivo dalla Jolly Cinquefrondi. Presenti le più rappresentative cariche istituzionali e sportive, sarà quella l’occasione per svelare, da parte del club, le prospettive e le ambizioni che fungeranno da stella polare nel presente e nel futuro di una società animata dal fervore di cominciare a calcare il parquet e distribuire orgoglio ed esaltazione al pubblico reggino.