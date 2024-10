Sapori, emozioni genuine, divertimento ed esperienze inclusive: la “Festa del fungo” parte alla grande

La musica coinvolgente dei “Parafonè”, l’odore intrigante delle caldarroste, l’allegria di giochi e giostre, i colori e la calda accoglienza di una comunità in festa e, immancabilmente, il gusto del padrone di casa: il porcino. La giornata inaugurale dell’XI° edizione della “Festa del fungo” conferma il tradizionale entusiasmo per l’evento principe dell’autunno e ribadisce la bontà di un’iniziativa che rappresenta un’occasione per far conoscere il territorio e le sue specialità, per stimolare gli scambi sociali e culturali e per dare una spinta al turismo.

Ricca la proposta di eventi: ogni visitatore ha potuto trovare lo spazio per dare sfogo alle sue passioni, per assaporare l’offerta genuina di una terra generosa. Al di là delle prelibatezze culinarie (ogni ristorante ha predisposto uno specifico menù chiaramente improntato sul fungo delle Serre), i momenti da vivere in compagnia, in un contesto di serenità s spensieratezza, sono stati diversi e variegati. Aria pura e splendidi paesaggi naturali hanno caratterizzato la mattinata con l’escursione micologica seguita dal convegno sulla biodiversità e dall’inaugurazione della mostra micologica, mentre il centro storico, durante il pomeriggio e la serata, è stato impreziosito dai mercatini del cibo e dell’artigianato, dal laboratorio di autunno per bambini, dall’esibizione degli artisti di strada e dal concerto dei Parafonè. Ma quest’anno la Festa è diventata anche inclusiva grazie alla HugBike, messa a disposizione nella centrale piazza Monsignor Barillari. La “bici degli abbracci” – progettata per includere persone con disabilità, come l’autismo, permettendo loro di vivere l’esperienza di andare in bicicletta in modo sicuro e gratificante – potrà essere fruita in tutti i giorni della festa semplicemente rivolgendosi ai collaboratori comunali posizionati nei pressi della casetta della Pro Loco (a evento concluso potrà invece essere fruita recandosi presso la stazione di Bike Sharing del Parco delle Serre). Insomma, una festa a 360 gradi aperta a tutti e basata sulla condivisione delle emozioni.