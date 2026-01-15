Sapore di big match per la Domotek Volley Reggio Calabria: sabato è sfida per la vetta della classifica

All’andata fu 2-3 al PalaCalafiore. Oggi, c’è estrema voglia di riscatto per la Domotek Volley Reggio Calabria dopo uno dei rarissimi punti persi del girone di andata.



Gli amaranto di Mister Polimeni, superato brillantemente il quarto di finale dello spareggio della Coppa Italia “Del Monte”, battendo Campobasso sabato scorso, si dedicano al big match di giornata.

Operazione “sorpasso” tutt’altro che agevole, ma Capitan Laganà e soci ci proveranno.

Sfida d’altissima quota in casa della Bcc Tecbus Castellana Grotte.

Pugliesi con 26 punti, calabresi all’inseguimento con 24 al secondo posto, facendo il vuoto, considerando che la terza in classifica, Sabaudia, team che ha sconfitto i pugliesi in Coppa, ha 18 punti nel ranking del girone Blu della Serie A3 Credem.

Si gioca la seconda giornata del girone di ritorno.

I reggini, dopo aver esordito vincendo con la Green Volley Galatone in casa cercano conforto anche lontano dalle mura amiche.

La fase di ritorno di Castellana è iniziata alla grande con la super vittoria nel derby in casa dell’Aurispa Lecce con un sonoro 0-3.

Si gioca alle 20 di sabato al PalaGrotte di Castellana.

Arbitrano la sfida i signori Giorgia Adamo e Alessandro D’Argenio.

Nella gara di andata non bastarono i 21 punti di Lazzaretto ed i 17 di Laganà.

Iervolino fu eletto Mvp al termine della sfida con ben 29 punti, supportato dall’ottimo Casaro e da un gruppo solido e sorprendente, senza dubbio la rivelazione del girone.

Classica diretta sul canale Youtube di Legavolley.