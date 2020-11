Sapia: “Autorizzare l’invio dei tamponi giacenti ai laboratori idonei di altre regioni”

“È indispensabile eliminare al più presto gli attuali ritardi nella trasmissione dei referti dei tamponi. A riguardo il problema resta la carenza di laboratori certificati che li processino, specie a Cosenza”. Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, componente della Commissione Sanità, che aggiunge:

“Per fortuna, per tutta l’area della provincia di Cosenza è stata creata una buona struttura operativa in merito all’esecuzione e più in generale alla gestione dei tamponi, con la quale in parte si è posto rimedio alla remota vicenda di quelli congelati, che nei mesi scorsi avevo denunciato in ogni sede. Adesso – prosegue il parlamentare del Movimento 5 Stelle – occorre ogni sforzo possibile per garantire che i tamponi siano processati in tempi rapidi, in maniera da avere prontamente il quadro aggiornato dei positivi e contenere meglio, dopo questa fase di lockdown, la diffusione del coronavirus”. “Per le necessità del momento, dato che in Calabria non sono immediatamente attivi ulteriori laboratori idonei, insisto affinché – conclude Sapia – sia data subito la già richiesta autorizzazione ad inviare i campioni non processati in laboratori adeguati fuori regione. Siamo in emergenza, perciò bisogna intervenire con i tempi che essa richiede”.