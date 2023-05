Sapere e bellezza, tutto pronto per la celebrazione del premio “Arte e Cultura, Vibook”

La presidente dell’associazione “Fior di Loto”, Sonia Demurtas, da anni impegnata nella diffusione della cultura del territorio e nella divulgazione della conoscenza artistica ed artigianale del nostro Paese attraverso mostre, concorsi di pittura e poesia, allo scopo di promuovere l’amore per l’arte come bene per la persona e valore sociale, annuncia la celebrazione del premio “Arte e Cultura, Vibook”.

I doni del premio saranno realizzati dal maestro orafo Michele Affidato. Le opere del maestro Affidato evidenziano l’importanza del progetto attuato dall’associazione culturale “Fior di Loto”, quello di diffondere e far proliferare l’ingegno e la creatività, sottolineando la stima verso chi fa arte e porta un messaggio di pace e speranza tenendo sempre nel cuore le tradizioni del passato.

L’associazione ha organizzato, oltre al Concorso, una mostra che si terrà a Palazzo Gagliardi. Lo storico edificio vibonese ospiterà un’esposizione di sculture, dipinti, e opere d’arte con letture di poesie e premiazioni.

Il 12 maggio alle ore 10 ci sarà il taglio del nastro con la presentazione del volume “Artisti e Poeti del terzo millennio”, un libro interamente a colori con recensioni di opere d’arte interamente curato dalla Demurtas. Gli artisti che hanno dato lustro e spessore al libro sono: Antonio Affidato, Cosimo Allera, Pierangela Bilotta, Morena Condò, Monica Mazzaccaro, Paquale Terracciano, Nicoletta Bertoncini, Mariagrazia Papagno, Eleonora Laganà, Augusto Arrotta, Gaetana Marino, Tonino Gaudioso, Mariella Costa, Pino Indrieri, Enzo Liguori, Emma Bitri, Grazia Varone, Marianna Nadile, Rocco Elia, Gregorio Procopio, Rocco Regina, Luciano Tigani, Ornella Cicuto, Fabio Mascaro, Leonardo Cristofaro, Domenico Virdò, Francesco Naccari, Fulvio Cicuto, Nino Romano, Mara Cicuto, Annamaria Massa, Ketty La Rosa, Cristina Corso, Lena Emanuele, Mirko Capponi, Carmela Mafrica, Roky Marchese, Giuseppe Gattuso, Ugo Rosanò, Samedea Salvatore, Caterina Rizzo, Francesco Saverio Capria, Sergio Camellini, Carmela Costanzo, Maria Luigia Unida, Antonio Franzè, Rosita Panetta, Monica Colombaro, Francesco Antonio Solano, Anna Callipo, Annunziata Mazzeo, Mimma Febbraro, Ornella Paglialonga.

Il 13 maggio ci sarà una premiazione di alcuni poeti, pittori e scultori che hanno partecipato al “Premio” in questa occasione sarà presentato il volume di poesie di Antonio Franzè intitolato “Il sentiero dei sogni” (la copertina del volume è stata realizzata con l’immagine di un dipinto di Cristina Corso). Scopo di questo simposio d’arte è far conoscere in Calabria e nel nostro bel paese le doti di artisti che hanno fatto dell’arte la loro vita, con dedizione e con passione.