Sant’Onofrio, nuovo parco giochi per la scuola dell’infanzia

Uno spazio all’aperto è disponibile per tutti i bimbi della scuola dell’infanzia di Sant’Onofrio. Dopo la messa in sicurezza dell’intera area, la posa del tappetino e la collocazione dei giochi, si è infatti giunti al completamento finale della struttura, per la gioia di tutti i bambini.

Un progetto che è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune e Publiemme.

“Grande entusiasmo, hanno espresso tutti bambini e maestre della scuola dell’infanzia – ha dichiarato l’assessore Profiti -. Uno spazio di vitale importanza per le tutte le attività ludiche, visto il ruolo rilevante trasmesso dai processi ricreativi, nel percorso educativo dei bambini. Il Parchetto, non è del tutto ultimato, infatti, l’idea condotta dall’Amministrazione comunale, è quella che ogni anno sia arricchito, con l’inserimento di altri giochi. Inoltre – ha concluso l’assessore – altri spazi ludici saranno allestiti all’interno del nostro comune, proprio per testimoniare l’importanza di puntare sulle generazioni future, creando luoghi di divertimento all’interno del nostro comune”.