Sant’Onofrio, l’appello del vicesindaco Marcello per fronteggiare l’emergenza rifiuti

La Regione non ha più le condizioni e le possibilità per conferire in discarica la parte non recuperabile della frazione secca indifferenziata.

Tutto ciò genera una emergenza nella gestione del ciclo dei rifiuti a livello comunale. Non potendo conferire con regolarità, i Comuni devono accumulare quanto raccolto e attendere di essere autorizzati. Questo significa un uso improprio ed emergenziale delle isole ecologiche comunali: cumuli di rifiuti indifferenziati che causano fastidi odorigeni e preoccupazioni di carattere ambientale ed igienico-sanitarie, oltre a incrementare i costi di gestione che andranno a gravare sui cittadini.

Inoltre, conferire il rifiuto secco indifferenziato costa molto più della parte differenziata, infatti, data l’emergenza, il conferimento della parte indifferenziata, subirà, già dal 2020, un aumento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per ogni cittadino.

“L’Amministrazione Comunale di Sant’Onofrio sta mettendo a punto un sistema di rilevazione rifiuti non conformi alle caratteristiche di raccolta, -riferisce il vicesindaco Maria Elisabetta Marcello- la ditta operante nel settore è obbligata a monitorare –prosegue il Vicesindaco- e verificare tali rifiuti posti fuori della propria abitazione, attuando eventuali sanzionamenti come da apposito Regolamento”.

“Rimarchiamo che l’impegno quotidiano dei cittadini sarà la vera soluzione, -conclude il vicesindaco- producendo la minor quantità possibile di rifiuto indifferenziato, affinché si dimezzino i conferimenti e, a sua volta, i costi di smaltimento”.