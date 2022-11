Sant’Onofrio, il gruppo “Tre Spighe”: “Il sindaco è questo, chi sarà la prossima ‘vittima’?”

“Chi sarà la prossima ‘vittima’ del sindaco di Sant’Onofrio?”. Se lo chiede il gruppo “Tre Spighe” che rivendica di aver detto più volte che “le manie, la personalità e il carattere dell’uomo avrebbero preso il sopravvento sul ruolo ed il contegno istituzionale”.

“D’altra parte – sostiene il movimento politico – lo si conosceva già in paese, ci si conosce tutti e dispiace che molti si siano chiusi occhi e orecchie pur di ottenere una vittoria a tutti i costi.

Viene da dire una vittoria di ‘Pirro’, che ha molti punti oscuri e che in poco più di un anno ha messo in imbarazzo una intera comunità dietro ad un personaggio che ha tra la sua massima aspirazione quella di camminare con la fascia tricolore in tasca, pronto a sfoggiarla in qualsiasi momento”.

L’affondo si fa più pesante e l’opposizione osserva che “l’età, incomprensioni o manie di grandezza, sono alla base di scenette ridicole e di una tensione all’interno della maggioranza, la quale la sera in Consiglio comunale si pavoneggia unita e l’indomani si presenta litigiosa, con provvedimenti che hanno un gusto amaro e danno il senso della povertà sia istituzionale che umana”.

“Era già successo mesi addietro – ricorda il gruppo – che il sindaco in Consiglio comunale offendesse con parole biasimevoli consiglieri della minoranza e nessuno, ripetiamo nessuno, ha avuto la capacità, o la volontà, di ricondurlo su binari di correttezza e rispetto della persona prima ancora che della figura di consigliere comunale. E nemmeno dopo il Consiglio comunale nessuno dei consiglieri della maggioranza si è avvicinato ad esprimere una qualche forma di biasimo per il comportamento del sindaco.

A distanza di qualche settimana – aggiunge – il dimissionario presidente del Consiglio comunale chiede il perché al sindaco di suoi comportamenti che definisce folli, quali la revoca ingiustificata di un assessore dimenticando i motivi delle sue dimissioni e di quelle precedenti dell’assessore esterno.

La vera domanda che oggi si deve fare è un’altra, chi sarà la prossima ‘vittima’ delle intemperanze di un sindaco inadeguato e con molte questioni da spiegare. A chi assessore, consigliere o cittadino toccherà subire le ‘angherie’ di un sindaco che ha superato abbondantemente i limiti e che merita soltanto di essere licenziato”.

I componenti del gruppo “Tre Spighe” si dicono “pronti a fare la nostra parte e a conferma della nostra azione di controllo dell’attività amministrativa nei prossimi giorni presenteremo numerosi esposti e interrogazioni. Se ci sono altri consiglieri che vogliono condividere e affiancarsi – concludono – ne saremo certamente lieti, nel rispetto del ruolo che ognuno di noi è chiamato a svolgere per il bene di Sant’Onofrio”.