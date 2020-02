Santelli: “Tropea capitale della cultura diventi una sfida vinta”

“La Perla del Tirreno, col suo mare color smeraldo, le sue tradizioni, l’artigianato, la cucina e la sua posizione strategica nel Mediterraneo, concorre a diventare il simbolo della cultura del nostro Paese.

Tra pochi giorni dovrà essere consegnato il dossier di candidatura della città di Tropea a Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2021 e l’auspicio di tutti coloro che vogliono bene alla nostra regione è che questo progetto possa realizzarsi. A Tropea, al sindaco Giovanni Macrì, che alla Bit di Milano si appresta a presentare il dossier di candidatura e che ogni giorno si spende per rendere più bella e accogliente la sua città, alla Calabria intera il mio sostegno”. Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, in merito alla candidatura di Tropea a Capitale Italiana della Cultura.

“‘Se vince Tropea vince la Calabria’ – aggiunge Santelli – recita lo slogan scelto per la candidatura. Sono d’accordo. Perché questa deve diventare una sfida vinta e un’opportunità che si trasforma in ricchezza per la nostra terra e per la nostra gente. La Regione farà il massimo per ottenere questo risultato”.