Santelli sprona i turisti a venire in Calabria: “Qui l’unico rischio è quello di ingrassare”

“Abbiamo fatto 6 mila tamponi e sono risultati contagiati solo in 5”. La presidente della Regione Calabria Jole Santelli, in una intervista a “La Stampa”, rassicura i visitatori invitandoli a raggiungere la Punta dello Stivale per le loro vacanze.

“Vengano in Calabria – sostiene la governatrice – per scoprire il nostro mare, le nostre montagne, i nostri borghi, in totale sicurezza. Noi non chiediamo test sierologici, anche perché né il Governo né l’Istituto superiore di sanità indicano quali siano quelli validi”.

Santelli ribattezza la Regione chiamandola “Calabria No Covid2” e asserisce che “l’unico rischio che corrono i vacanzieri è di tornare a casa con qualche chilo di troppo”.