Santelli scuote Zingaretti: “Smaltisca la delusione, sta usando termini irrispettosi”

“Il segretario del Pd Zingaretti, oggi a Catanzaro, rivendica di essere tornato in Calabria ad una settimana dalla clamorosa sconfitta elettorale. Probabilmente sarebbe stato meglio far passare un po’ di tempo e smaltire la delusione”.



La presidente della Regione Calabria Jole Santelli non gradisce la sortita democratica e passa al contrattacco. “Parlare di ‘furto’ di voti da parte del centrodestra – spiega l’esponente di Forza Italia – mi pare quanto meno irrispettoso nei confronti di quei cittadini che hanno votato un progetto alternativo al suo. Quanto al cavalier Callipo, che annuncia una opposizione ‘dura e drammatica’ – conclude – se la maggioranza non seguirà le sue indicazioni, voglio far presente che se l’opposizione sarà propositiva, non potrà che guadagnarne il dibattito politico in Calabria”.