Santelli schernisce Falcomatà: “Da lui polemiche sciocche, fa fare brutta figura alla Calabria”

“Capisco che nella città di Reggio Calabria a breve ci saranno le elezioni e che i Masaniello di turno si ritrovino decisamente in difficoltà. Ma è bene precisare che, grazie al sostegno della Banca d’Italia, stiamo completando il piano di intervento regionale per il raddoppio dei posti di Terapia intensiva, strutturato principalmente sugli hub regionali, per un totale di 213 posti letto rispetto ai 107 iniziali. Attualmente sono stati già attivati più di 160 posti distribuiti tutto il territorio regionale per una cifra complessiva di 1 milione 800 mila euro”.



Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, che replica al primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

“Prima di fare polemiche strumentali – afferma Santelli – il sindaco verifichi la situazione del Gom, che attualmente rappresenta un esempio positivo di sanità in Calabria e che agisce in totale collaborazione con la Regione. Dispiace questa sciocca polemica, non per la brutta figura fatta dal sindaco ma perché, così facendo, Falcomatà fa fare una brutta figura a tutta la Calabria con la Banca d’Italia”.