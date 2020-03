Santelli rivela: “Avevamo richiesto mascherine, ma sono arrivate bandane”

“Io sono convinta che noi riusciremo a contenere il virus, perché vedo le città vuote, la gente molto attenta, più attenta di me, ma dobbiamo essere contemporaneamente preparati a fronteggiare l’emergenza”.

La presidente della Regione, Jole Santelli, pur dicendosi fiduciosa, ha approfittato della prima seduta del Consiglio regionale per fare il punto della situazione sulla gestione del dramma Coronavirus. “Devono mandarci i ventilatori – è stata perentoria la massima rappresentante della Giunta calabrese – perché non li possiamo comprare. La scorsa settimana chi li comprava se li è visti sequestrare. E soprattutto devono mandarci i dispositivi. Posso assicurare che appena arrivano la Regione li diffonde e distribuisce per il 90% alle aziende ospedaliere e sanitarie, il 10% resta alla Protezione civile per in suoi volontari. Due giorni fa – è stata la sua confessione in Aula – mi hanno detto che ci avrebbero mandato 23mila mascherine ffp2, avevo rassicurato i vari Commissari, me ne sono arrivate non 23mila, ma 26mila: ma sono arrivate delle bandane e nessuno le vuole. Mi è stato comunque assicurato che le manderanno”.