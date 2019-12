Santelli: “Callipo persona stimata, nelle nostre liste non ci sono riciclati ma persone con grande passione civile”

“La campagna elettorale è nata su due capisaldi fondamentali: Pippo Callipo è persona che ho sempre stimato e rispettato, oggi è avversario politico non certo un nemico, entrambi sapremo condurre la nostra battaglia con civiltà ed amore per la Calabria”.



È quanto sostiene la candidata del centrodestra alla Presidenza della Regione Calabria, Jole Santelli.

“L’altro caposaldo – sostiene la coordinatrice regionale di Forza Italia – è la presenza di liste forti, dove ci sono donne ed uomini in grado di fare la differenza per la loro qualità. Liste corali che offrono ai calabresi la possibilità di scegliere e dove non ci sono riciclati, ma persone che vivono le loro comunità con grande passione civile”.