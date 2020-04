Santelli anticipa le prossime mosse: “Nessuna fretta, non possiamo correre rischi”

“De Luca vuole chiudere, io qui non ho mai aperto. Non ci faremo certo prendere dalla fretta adesso”.

La presidente della Regione Jole Santelli, intervistata da “Repubblica”, ha ricordato, a tal proposito, che l’ingresso e l’uscita dalla Calabria “sono chiusi dal 7 marzo”, dunque “ancora prima che lo facesse il Governo, perché abbiamo cercato di evitare l’esodo dei fuorisede”. Da quel momento “le cose non sono cambiate”, di conseguenza “qui è ancora tutto blindato”.

“Per il futuro valuteremo in base ai dati” garantisce l’esponente di Forza Italia, la quale, nell’occasione, anticipa le prossime mosse: “Procederemo con gradualità” poiché “non possiamo correre rischi”. In merito al diritto alla mobilità soppresso in questa fase emergenziale, la massima rappresentante dell’Esecutivo calabrese ha puntualizzato che “su quello sono i decreti del Governo a imporre limiti. Noi non possiamo derogare, al massimo renderli più restrittivi”.