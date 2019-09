Santa Caterina, partono i lavori per il ripristino rete idrica, delle strade interpoderali e per la manutenzione delle chiese

Mattinata di “intenso lavoro e grande entusiasmo” al Comune di Santa Caterina dello Ionio in occasione della consegna dei lavori relativi al ripristino della rete idrica del Centro capoluogo, di diverse strade interpoderali e agli interventi di manutenzione straordinaria delle chiese Matrice, Santissimo Rosario, Parrocchia San Pantaleone e Santa Caterina VMA.



Tutto ciò è stato possibile grazie agli sforzi dell’Amministrazione volti a realizzare il programma, che guida l’azione di governo, e all’attento lavoro dell’ufficio tecnico comunale, portato avanti nei mesi estivi in maniera instancabile, riuscendo, così, a rispettare i termini, fissati al 31 agosto in base alla Convenzione, per il completamento dell’iter procedurale.

Così, per un importo pari a 900.000 euro, sono stati consegnati i lavori

alla ditta aggiudicataria Chiaravalloti per il tratto di strada Suvari-Pirgoliti

alla ditta aggiudicataria GEA s.r.l. per la strada di Santa Maria, località Petra e Seccagna (torrente Munita)

alla ditta aggiudicataria DM Co.Ge per la strada di S. Elia, Antonelli e Varano

alla ditta Luciano geom. Mario per gli interventi di ripristino della rete idrica del Centro storico.

Sono state, inoltre, avviate, dall’Utc, le procedure per la progettazione esecutiva degli interventi, per 390.000 euro relativi ai lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa Matrice, della Chiesa del Santissimo Rosario, della Chiesa Parrocchia San Pantaleone Martire, della Chiesa Santa Caterina VMA e 50.000 euro per l’efficientamento energetico.

“Si tratta – ha commentato l’Amministrazione comunale – di un importante investimento di circa 1.340.000euro frutto della dedizione, della serietà e della programmazione. Quotidianamente ci confrontiamo con la comunità e lavoriamo tenacemente per risolvere le tante questioni del territorio. In campagna elettorale avevamo promesso solo impegno… oggi, alle parole seguono i fatti”.