Santa Caterina, la minoranza: “Il sindaco spreca altri 5mila euro per il suo delirio di grandezza”

“L’uovo di Pasqua, aperto in anticipo, ha sortito una sorpresa che è costata oltre 5.000 euro ai contribuenti di Santa Caterina dello Ionio. È questo il costo per il ‘nuovo ufficio’ allestito presso la delegazione municipale che servirà, a quanto pare, al sindaco per ricevere a chi gli chiederà ‘udienza’”.

Lo affermano i consiglieri del gruppo “Cambiamo Santa Caterina” rilevando che “contemporaneamente alla pubblicazione da parte degli uffici, dei relativi atti di spesa, il primo cittadino comunica che ‘dal mese di aprile riceverà anche in Marina’ invitando i cittadini al preavviso, ‘visti gli impegni istituzionali’… di Sua Eccellenza, aggiungiamo noi”.

L’attacco si fa pesante perché gli esponenti di minoranza sostengono che “alla corposa schiera di staff e collaboratori costituita da suoi familiari e sostenitori, che costa più di 40.000 euro all’anno al nostro Comune, ora bisogna sommare anche quest’ultimo inopportuno, lussuoso spreco”.

L’intervento viene bollato come “un regalo elegante, frutto del delirio di grandezza di Ciccio Severino, alla faccia della pandemia, di chi soffre, di chi arranca e non riesce a combinare il pranzo con la cena, di chi non riesce ad arrivare a fine mese, di chi ha perso il lavoro, di chi non sa come fare per ricevere il vaccino! Un vanitoso capriccio ai danni della comunità di Santa Caterina costretta a subire gli effetti della pandemia e di questa amara crisi. Non abbiamo null’altro da aggiungere – concludono – se non l’imbarazzo nel raccontare queste cose”.