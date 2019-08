Santa Caterina dello Ionio, l’opposizione chiede lumi sul Centro diurno per anziani

“Dopo il nostro manifesto (Chi l’ha visto?) pubblicato nelle scorse settimane, nessuna risposta, nessun chiarimento e nessuna giustificazione è pervenuta da parte degli amministratori comunali interpellati sull’argomento. Nella sede comunale sia dipendenti sia amministratori hanno le bocche cucite e la consegna del silenzio: nessuno intende rispondere alle domande da noi poste sull’argomento”.

Tornano all’attacco i consiglieri di minoranza Raffaele Pilato e Stella Criniti, secondo i quali “nessun membro dell’attuale maggioranza consiliare ha saputo indicare o dire dell’esistenza del Centro diurno per anziani, finanziato dalla Regione con fondi europei, da realizzare nel centro capoluogo”.

“Ribadiamo che a oggi – spiegano gli esponenti dell’opposizione- alcun Centro Anziani è stato aperto e nessuna parola è stata proferita da parte degli attuali amministratori, né a seguito di specifica richiesta avanzata in consiglio comunale lo scorso 13 di giugno, né tantomeno nell’ultima seduta consiliare del 30 luglio.

Di contro si vocifera in paese che, nei giorni tra il 22 e il 24 luglio scorso, i locali, dove sarebbe dovuto essere ubicato il Centro anziani siano stati svuotati di ogni cosa (tavoli, sedie, armadi, letti, etc) e siano stati effettuati lavori (installazione di porta interna e tinteggiatura locali) addirittura di notte.

Tutto ciò in attesa di un sopralluogo ispettivo che la Regione Calabria avrebbe effettuato lo scorso giovedì 25 luglio 2019 alla presenza del sindaco Ciccio Severino, tuttora componente della segreteria del Capo di Gabinetto della Giunta regionale. Di quanto sopra, a detta di qualche cittadino attento – proseguono – esiste anche una corposa documentazione fotografica ritraente lo stato dei luoghi, prima e dopo la suddetta visita ispettiva.

Ancora più misteriosa questa situazione quindi in quanto, per ricevere il saldo del finanziamento avvenuto a novembre 2018, il Comune ha trasmesso alla Regione un Certificato di regolare esecuzione e un Certificato di agibilità.

Noi attendiamo ancora le dovute risposte da parte delle Istituzioni all’uopo interpellate e agli interrogativi che ogni giorno ci pongono numerosi cittadini e anziani, soprattutto residenti nel centro capoluogo”.