Santa Caterina dello Ionio, il sindaco gioisce per il grande risultato del cardiologo Giannini

Il sindaco di Santa Caterina dello Ionio, Francesco Severino, esprime grande soddisfazione e

orgoglio per il successo del cardiologo Francesco Giannini, di famiglia caterisana ben radicata e

stimata sul territorio, il quale, attraverso l’impianto di una valvola su misura presso l’ospedale

Galeazzi di Milano, si è reso protagonista di un intervento medico d’avanguardia che ha permesso

di salvare una vita.



«A nome di tutta la comunità di Santa Caterina dello Ionio – ha dichiarato il Primo Cittadino –

desidero esprimere profonda gratitudine e sentimenti di gioia di fronte allo straordinario lavoro del

dottor Giannini al quale va un sentito plauso avendo, con la sua competenza, il suo coraggio e la sua

straordinaria dedizione, contribuito concretamente al progresso della medicina nazionale.

Egli ha operato con competenza e grande coraggio in una procedura molto complessa e innovativa e

ciò non è solo motivo di vanto per il nostro paesino, ma è anche un segnale per i giovani ai quali

dico sempre di investire sulla formazione e di credere nei loro sogni, senza mai perdere di vista il

lato umano della vita. L’intervento del dottor Giannini, infatti, non rappresenta solo un traguardo

medico-scientifico, ma un atto di grande umanità come lui stesso ha affermato sostenendo di non

aver seguito un protocollo, ma una persona. E questo per tutti è un insegnamento che ci ricorda che

la medicina è fatta di scienza, ma soprattutto di persone, di vite, di storie.

E allora al giovane dottore Francesco Giannini, vogliamo dire grazie perché con questo

straordinario risultato, ci ha resi fieri ed orgogliosi di avere un medico, un professionista, un uomo

dalle capacità che ci consentono di guardare con fiducia al futuro e al progresso della scienza e della

medicina”.