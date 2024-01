Sanitari aggrediti a Soriano, De Nisi: “È il momento di porre rimedio”

«Usare violenza contro un sanitario è sempre aberrante, perpetrarla durante il servizio diventa inciviltà assoluta e degna del ribrezzo più convinto». Francesco De Nisi, consigliere regionale e segretario regionale di Azione in Calabria condanna senza senza se e senza l’episodio in cui, ieri sera, alla Guardia Medica di Soriano Calabro, cinque persone hanno prima aggredito verbalmente la dottoressa di turno e poi, uno di loro, ha sferrato un pugno al volto di un infermiere del 118 intervenuto per proseguire con la loro condotta riprovevole al pronto soccorso dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia.

«Tanti, troppi, gli episodi di questo tipo nella nostra regione – aggiunge De Nisi-. È ormai il momento di una riflessione seria e di una convinta presa di posizione di tutte le istituzioni, operanti ai vari livelli della nostra società, per porre rimedio a uno stato di cose non più tollerabile e che, in questo caso, fa anche del male alla pacifica e laboriosa comunità di Soriano».

De Nisi, nell’esprimere piena solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, conclude auspicando «che le forze dell’ordine facciano piena luce sull’intera vicenda anche per restituire serenità ai sanitari coinvolti, emblema di una categoria sempre in prima linea nelle emergenze e nel quotidiano fabbisogno, oltre che alla stragrande maggioranza dei calabresi perbene».