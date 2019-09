Sanità, Tassone convoca la Conferenza dei sindaci per il 3 ottobre

Il sindaco di Serra San Bruno, Luigi Tassone, ha convocato la Conferenza dei sindaci per il 3 ottobre alle 16 presso l’aula consiliare del Comune di Vibo Valentia per discutere della situazione della Sanità nella provincia. Oltre ai sindaci, prenderanno parte il commissario ad acta per il Piano di rientro Saverio Cotticelli, la deputazione parlamentare ed i consiglieri regionali del territorio, il presidente della Provincia Salvatore Solano e i rappresentanti sindacali.