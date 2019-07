“Ho ricevuto nelle scorse ore le dimissioni di Thomas Schael, per ragioni personali, dall’incarico di subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro sanitario in Calabria”.

A darne notizia, tramite un comunicato, è il ministro della Salute, Giulia Grillo. “Ringrazio il dottor Schael – è il suo commento – per tutto il lavoro svolto fin qui. Andremo avanti con impegno e determinazione per la riorganizzazione della sanità calabrese e nei prossimi giorni nomineremo il nuovo subcommissario”.