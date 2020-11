Sanità, Scaturchio eletto vicepresidente della Conferenza dei sindaci

Si è svolta ieri in videoconferenza la riunione del Comitato ristretto dei Sindaci della della provincia di Vibo Valentia in materia di sanità. La riunione, convocata dal Presidente Maria Limardo (Vibo), ha visto la presenza dei componenti: Raffaele Scaturchio (Dasà), Antonio Lampasi (Monterosso) e Giuseppe Condello (San Nicola da Crissa). Riunione convocata in vista di quella di venerdì 6 novembre, alle ore 10.00, presso la sala consiliare del Comune di Vibo Valentia. Con tutti i Sindaci della Provincia si è proceduto ad eleggere il Vicepresidente che, all’unanimità, é risultato essere Raffaele Scaturchio.

Questo il commento del Sindaco di Dasà:

“Esprimo compiacimento per l’indicazione di nomina che è stata ieri espressa dai componenti del comitato ristretto della conferenza dei Sindaci. Ritengo questo essere un momento particolare e delicato in cui l’operato di ogni attore istituzionale deve essere contraddistinto da serietà e responsabilità nell’interesse della salute e delle comunità amministrare”.