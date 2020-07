Sanità pubblica, il Pd cerca “risposte concrete”

Il Circolo Pd di Vibo Valentia prosegue la propria azione “a sostegno della Sanità pubblica e per un rafforzamento della rete socio-sanitaria territoriale per come previsto dal Decreto Rilancio” e parteciperà quindi con una propria delegazione al sit-in indetto da Cgil-Cisl-Uil presso la Cittadella.



“Le iniziative messe in campo in questi mesi e le relative proposte avanzate – spiegano i rappresentanti democratici – devono trovare da chi possiede ruoli e funzioni istituzionali e di responsabilità attenzione e risposte concrete in assenza delle quali non si resterà certamente immobili”. Pertanto “per illustrare le azioni che si metteranno in campo nel territorio per dare concretezza e continuità alle proposte sottoposte all’attenzione del commissario Asp Vibo Valentia e alla Conferenza dei sindaci” si terrà domani una riunione operativa alle ore 17 presso la sede di via Argentaria alla quale parteciperà il consigliere regionale Carlo Guccione, componente della Direzione nazionale del partito.