Sanità: online il sito internet di Azienda Zero

È online il sito internet di Azienda Zero, realizzato seguendo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che definiscono gli standard per la chiarezza, la trasparenza e l’accessibilità dei siti della pubblica amministrazione.

Il nuovo portale, che rappresenta un ulteriore e importante tassello nel percorso di strutturazione dell’Ente, grazie alla sua veste grafica risulta essere accattivante, intuitivo oltre che facilmente navigabile, consentendo ai cittadini e operatori di essere costantemente aggiornati sull’evoluzione dei progetti posti in essere dall’Azienda.

L’architettura del sito si compone di tre parti principali: nella parte superiore vi sono le sezioni dedicate all’organizzazione dell’ente, nella parte centrale vi sono le notizie relative alle iniziative realizzate da Azienda Zero, mentre nell’ultima parte vi sono le comunicazioni e gli avvisi in cui sono presenti contenuti riferiti alle specifiche attività dell’ente.

Più precisamente, nella barra principale è possibile navigare nelle sezioni: “Azienda” in cui sono presenti le sottosezioni riferite alle varie articolazioni aziendali, “Servizi al cittadino” grazie alla quale si può accedere direttamente alle piattaforme relative ai diversi servizi consultabili dagli utenti come il Fascicolo Sanitario Elettronico, il servizio Cup e l’Ecosistema dei dati sanitari, “Progetti” in cui si raccontano i diversi progetti che l’ente sta implementando, “News ed eventi” che racchiude tutte le iniziative realizzate da Azienda Zero, infine le due sezioni “Albo pretorio” e “Amministrazione Trasparente” che consentono di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza dell’ente.

È possibile accedere al sito al link: https://aziendazero.regione.calabria.it