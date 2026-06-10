Sanità: nominati dg ASP di Reggio Calabria e Crotone

La Giunta della Regione Calabria ha nominato i direttori generali delle due Aziende sanitarie provinciali che, per diverse circostanze, erano interessate da una temporanea vacanza dei vertici.



Nell’Asp di Reggio Calabria, infatti, Lucia Di Furia è andata in pensione nei giorni scorsi; nell’Asp di Crotone, invece, il contratto del direttore generale Antonello Graziano era giunto a scadenza.

Obiettivo della Giunta è stato quello di assicurare continuità amministrativa e gestionale alle aziende sanitarie interessate.

Anche per tale ragione, quale nuovo direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria è stata nominata Maddalena Berardi, già direttore amministrativo dell’Azienda e stretta collaboratrice della dottoressa Di Furia nel corso del suo mandato; mentre alla guida dell’Asp di Crotone è stato confermato Antonello Graziano.