Sanità nelle Serre. Lagrotteria, Albano e Giancotti: “Situazione critica, il sindaco acquisisca consapevolezza del suo ruolo”

“Il sistema sanitario vibonese è al collasso e questo è a tutti noto come è altrettanto nota la situazione critica in cui versa il nosocomio serrese. Tutto ciò non sembra essere sufficientemente chiaro o addirittura non è di interesse primario, al netto dei tanti comunicati stampa e proclami elettorali fatti in questi ultimi mesi, neanche al sindaco di Serra San Bruno Luigi Tassone, nonché presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ambito territoriale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia”.



Lo affermano, in una lunga nota, i consiglieri comunali di opposizione Brunella Albano, Valeria Giancotti e Walter Lagrotteria. “L’ultimo episodio in ordine di tempo, a conferma di quanto affermato, ove ce ne fosse bisogno – sostengono – è avvenuto sabato scorso, 15 giugno, quando un uomo è rimasto per oltre mezz’ora a terra in attesa dell’ambulanza.

Come rappresentanti istituzionali ma, prima ancora, come semplici cittadini, non siamo più disposti ad accettare che si verifichino altri episodi analoghi.

In un territorio, come il nostro, che già vive diversi disagi sociali, assistere alla carenza o addirittura al venir meno anche dei servizi minimi essenziali, non è assolutamente accettabile”.

“Un ospedale come quello di Serra San Bruno – rilevano gli esponenti di minoranza – si trova a dover far fronte alle esigenze sanitarie, di un territorio ampio e difficile, affrontando tra l’altro problematiche di varia natura: l’assenza di una seconda ambulanza, la mancanza di un automedica adeguatamente attrezzata, la carenza di personale in tutti i reparti, destinata ad acuirsi ancor più con i prossimi pensionamenti, attrezzature medicali oramai obsolete, e, non per ultimi, i problemi strutturali dei vari reparti, che necessitano di immediato intervento, oltre che dell’area del Pronto soccorso, dove i sanitari si trovano a lavorare in condizioni assolutamente inadeguate allo scopo, un servizio di 118 appropriato alle esigenze territoriali, funzionale e, soprattutto, funzionante.

Davanti a questi disagi e alle ‘tragedie’ che, purtroppo a volte, vivono i cittadini serresi il sindaco Tassone, presidente della Conferenza dei sindaci sembra non riuscire ad andare oltre ai proclami rimanendo del tutto distante e reagendo solo ad impulso: quando serve a dimostrare interessamento a fatti già accaduti, come questo ultimo, oppure nell’approssimarsi di eventuali appuntamenti elettorali. Evidentemente, però, il sindaco del duo Censore-Salerno, principali colpevoli del declino sanitario regionale, provinciale e soprattutto locale, fa finta di non vedere e non sentire oppure non ha ancora realizzato di essere il sindaco di Serra San Bruno nonché presidente della Conferenza dei sindaci dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia”.

Partono da qui diversi interrogativi:

“Che fine ha fatto ‘l’automedica 4×4 completa di equipe’ che lei stesso ha promesso tramite un comunicato stampa dello scorso mese di dicembre?

A cosa si riferiva quando, all’interno del suddetto comunicato, annunciava trionfalmente che ‘abbiamo posto rimedio a gravi lacune’?

Si rende conto o no che, da diversi mesi a questa parte, sta prendendo in giro con le sue false promesse non solo i cittadini serresi ma tutti coloro i quali, nella zona, usufruiscono del nostro ospedale che, sempre stando alle sue parole, doveva essere ‘il punto di riferimento provinciale …’?

Che fine hanno fatto le ‘azioni eclatanti per salvaguardare il diritto alla salute dei suoi

concittadini e a tutela dell’ospedale’ che Lei stesso aveva annunciato parecchio tempo addietro?”.

“Ma le promesse disattese – aggiungono Albano, Giancotti e Lagrotteria – sono tante: aveva garantito che l’ospedale ‘disporrà di 10 posti letto di Lungodegenza e 20 di Riabilitazione, oltre a una palestra attrezzata. Quindi 30 nuovi posti letto per il nostro nosocomio che andranno ad ampliare i servizi’; aveva parlato di un ‘ecografo all’avanguardia per il potenziamento del reparto di Medicina’ e di tanti, tanti altri annunci che alla fine si sono rivelati tali.

Aveva promesso, maggio 2018, che ‘avrebbe tenuta alta l’attenzione e vigilato affinché ogni procedura ed ogni azione fosse eseguita celermente’.

Se ciò è avvenuto a noi sarà sfuggito ma certamente non sarà sfuggito ai cittadini serresi”.

Pertanto Albano, Giancotti e Lagrotteria chiedono al sindaco di “adoperarsi fattivamente per convocare immediatamente la Conferenza dei Sindaci senza tergiversare in un comportamento che dimostra disinteresse per un organismo di vitale importanza nel mondo delle Istituzioni che si occupano di Sanità nella nostra provincia”.

“A tal riguardo – puntualizzano – vogliamo ricordare che la Conferenza dei sindaci ‘esercita funzioni di indirizzo, verifica e valutazione nei confronti dell’attività dell’Azienda sanitaria’. Inoltre uno specifico regolamento della Conferenza, prevede che all’interno della stessa venga nominato un esecutivo, composto da cinque sindaci di cui uno nominato presidente, carica attualmente ricoperta da Tassone, che anche in questo caso dimostra di disconoscere tale regolamento e così anche di essere disinteressato a rappresentare efficacemente gli interessi e, purtroppo, i disagi di un intero territorio. Peraltro ricopre anche impropriamente tale ruolo dato che tre dei cinque componenti originariamente designati (sindaco di Vibo Valentia dott. Costa – sindaco di Tropea dott. Rodolico – sindaco di San Gregorio d’Ippona dott. Pannia) sono oramai da tempo immemore, anni, decaduti dalla carica di sindaco e di conseguenza dalla carica di componenti dell’esecutivo. Infatti, secondo quanto previsto dal regolamento all’art. 2 comma 5 ‘qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare contestualmente la maggioranza dei componenti del comitato si procede a nuove elezioni dello stesso’. Ciò è accaduto per disinteresse o interesse?”.

In chiusura Albano, Giancotti e Lagrotteria si impegnano a chiedere “un incontro con il direttore generale reggente dell’Asp di Vibo Valentia, dottoressa Elisabetta Tripodi, affinché ci dia le dovute rassicurazioni che situazioni come quelle accadute nei giorni scorsi non accadano più ma soprattutto che ci fornisca informazioni giuste e dettagliate sullo stato attuale delle cose, sui tempi e le modalità necessari per fornire risposte concrete alle diverse problematiche già evidenziate dell’ospedale ‘San Bruno’”.